Новосибирские общественники требуют запретить оркестру играть «Rammstein»

Общественники требуют запретить оркестру «Rammstein» устраивать шоу-концерт по композициям «Rammstein». Фото: Елизавета СУХОВА

Новосибирские общественники требуют запретить оркестру «Rammstein» устраивать шоу-концерт по композициям «Rammstein». Активисты считают, что сейчас не время для исполнения подобной музыки.

— Сейчас идет второй год спецоперации, где погибают в том числе военнослужащие сибиряки.В это же время, в «паралельной реальности», некий оркестр «Gagmo» на высокостатусной государственной сцене научной элиты страны — Доме ученых СО РАН в Академгородке Новосибирска с молчаливого согласия муниципальных властей планирует 21 сентября исполнить хиты немецкой группы «Rammstein», — сообщили в телеграм-канале Сибирская правозащитная группа.

Общественники считают, что сейчас не время для исполнения музыки немецкой группы, высказывавшейся против действий России. Активисты также вспомнили провокационный клип солиста «Rammstein»: в январе 2022 года новосибирские общественники нашли в нем порнографию.

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