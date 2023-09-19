«Орудует ночью»: в Новосибирске жители дома на Федосеева разыскивают цветочного вора

В Октябрьском районе Новосибирска завелся цветочный вор. Фото: предоставлено местной жительницей

В Октябрьском районе Новосибирска завелся цветочный вор. Некий мужчина в очках выкапывает цветы у дома по адресу Федосеева, 10. Об этом КП-Новосибирск сообщила одна из местных жительниц.

По словам женщины, преступление цветочный вор совершил уже дважды – 8 августа и 14 сентября.

− Данный человек орудует ночью. Он выкопал цветов на сумму более 2,5 тысячи рублей (гортензии, флоксы и так далее), − рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Сибирячка попросила всех, кто располагает информацией о мужчине, обратиться к любому из жильцов дома либо сразу в полицию.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске вандалы атаковали клумбы в городских парках.

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