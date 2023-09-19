Выкапывают цветы и срезают ветки берез: в Новосибирске вандалы атаковали клумбы в городских парках

Клумбы в нескольких городских парках Новосибирска пострадали от рук вандалов. Фото: мэрия Новосибирска
Клумбы в нескольких городских парках Новосибирска пострадали от рук вандалов. Об этом сообщили в мэрии города.
Неизвестные атаковали зеленые зоны в «Березовой роще», на Михайловской набережной и в Центральном парке.
− В парке «Березовая роща» выкопали кусты можжевельника, розы и другие цветы, у новых пурпурных берез срезали ветки, − пожаловались в муниципалитете.
На Михайловской набережной кто-то вытоптал клумбу с лавандами. Более того, каждый год вандалы срезают мискантусы – декоративные травянистые растения в виде пушистых колосков.
А в Центральном парке за один день срезали более 70 веток гортензий. И это – далеко не все случаи вандализма.
В Дирекции городских парков призвали жителей и гостей столицы Сибири уважать труд работников, занимающихся озеленением города.
Тех, кто стал свидетелем вандализма, просят обращаться в администрацию парка или звонить по номеру 8-383-388-75-08 (МАУ «Дирекция городских парков»).
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