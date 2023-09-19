Прокуратура проводит проверку после гибели мужчины на железной дороге в НСО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП на железной дороге в Татарском районе Новосибирской области. Там вечером 18 сентября грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину.

– Барабинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Он не услышал звуков приближающегося поезда.

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