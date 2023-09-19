Прокуратура проводит проверку после гибели мужчины на железной дороге в НСО.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП на железной дороге в Татарском районе Новосибирской области. Там вечером 18 сентября грузовой поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину.
– Барабинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Он не услышал звуков приближающегося поезда.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер