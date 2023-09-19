Под Новосибирском локомотив насмерть задавил 44-летнего мужчину

Трагедия произошла на ж/д станции «Татарская». Фото: Мария АНАНОВА

Локомотив насмерть задавил 44-летнего мужчину в Новосибирской области. Трагедия произошла 19 сентября на ж/д станции «Татарская».

Сообщение о травмировании человека поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Транспортные полицейские установили, что мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Он не услышал звуков приближающегося локомотива.

− Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки, − сообщили в УТ МВД России по СФО.

Ранее КП-Новосибирск писала о самых опасных ж/д станциях в Новосибирской области.

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