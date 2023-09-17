Стали известны самые опасные ж/д станции в Новосибирской области

Названы ж/д станции в Новосибирской области, где люди чаще всего получают травмы на путях. Фото: Александр РОГОЗА

Названы ж/д станции в Новосибирской области, где люди чаще всего получают травмы на путях. Лидером стала Инская – с начала 2023 года там попали под поезд шесть человек.

Следом идет станция Чулымская, где произошло пять ЧП на железной дороге. Тройку лидеров замыкает Бердск – два инцидента с травмированием на ж/д путях.

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, чаще всего травмы получают люди от 25 до 45 лет. Затем идет возрастная группа от 45 до 60 лет.

Наиболее распространенная причина трагедий на железной дороге – это проход через железнодорожные пути в неположенных местах.

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