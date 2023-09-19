«Я думала, он ничей!»: пенсионерка, укравшая складной нож за 5 тысяч рублей, оправдалась за преступление

В Новосибирске нашли пенсионерку, укравшую складной нож за 5 тысяч рублей. Фото: предоставлено пострадавшим.

Пенсионерку, укравшую в магазине дорогой туристический нож, нашли в Новосибирске. Об этом рассказал владелец похищенного.

– Удалось по фотографиям установить и поймать 80-ти летнюю пенсионерку, которая украла (присвоила) мой нож. Задерживала ее полиция. В отделе примирились, нож вернула, – сообщил КП-Новосибирск пострадавший.

Ранее сообщалось, что ножик остался в брюках после примерки. Оказалось, что женщина вытряхнула его, положила в сумку и ушла. В отделе полиции пенсионерка оправдалась:

– «Я думала он ничей!»... Ну что делал в кармане брюк, ее не смутило это. Бабуля эта не простая, матерая, – добавил владелец ножа.

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