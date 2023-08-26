Положила в сумку и ушла: новосибирец ищет женщину, укравшую у него складной нож за 5 тысяч рублей

По словам мужчины, женщина присвоила себе его складной нож. Фото: предоставлено пострадавшим.

В Новосибирске разыскивают женщину, подозреваемую в краже. По словам пострадавшего, она украла у него дорогой складной туристический нож. Стоимость ущерба составила примерно 5 тысяч рублей. Произошло преступление в ТЦ «Москва» на улице Крылова, 26 23 августа. Мужчина обратился в полицию.

– После примерки брюк нож остался в них. Через 10 минут я, не выходя из магазина, обнаружил, что при себе нет ножа, обратился к консультантам, они показали, куда повесили штаны. Ножа там уже не оказалось. Просмотрев видеозаписи, увидели, что женщина (на фото), вытряхнула нож, положила себе в сумку и ушла, – рассказал КП-Новосибирск пострадавший.

Стоимость туристического ножа примерно 5 тысяч рублей. Фото: предоставлено пострадавшим.

Мужчина добавил, что в полиции заявление приняли.

– Будет или уже возбуждено уголовное дело, так как стоимость украденной вещи в пределах 5 тысяч рублей, – уточнил новосибирец.

Всех, кому известна женщина на фото, просят сообщить в полицию по телефонам: 89231133369, 89039353201, 2322191

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber