С погибшим на спецоперации Сергеем Ереминым простятся в селе под Новосибирском

Житель Сузунского района Новосибирской области Сергей Еремин погиб на спецоперации. Фото: https://vk.com/suzunskiynso

Житель Сузунского района Новосибирской области Сергей Еремин погиб на спецоперации. Трагическую новость сообщили в официальной группе администрации района «ВКонтакте».

Когда именно погиб сибиряк – не уточняется. Известно только, что проститься с героем можно будет в среду, 20 сентября.

Траурная церемония начнется в 10:00 в Доме культуры села Шайдурово. Митинг запланирован на 14:00, уточнили в администрации Сузунского района.

− Светлая память защитнику Отечества! – говорится в публикации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в зоне СВО погиб резчик по дереву из Бердска Егор Мякин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber