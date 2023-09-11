В зоне СВО погиб резчик по дереву из Бердска Егор Мякин

Новосибирец погиб 2 сентября 2023 года. Фото: администрация Бердска

В понедельник, 11 сентября, в Бердске прошли похороны погибшего в зоне СВО резчика по дереву Егора Мякина. Об этом сообщили в официальной группе администрации города «ВКонтакте».

Новосибирца не стало 2 сентября 2023 года. Он погиб в возрасте 42-х лет.

Егор Мякин родился 10 июня 1981 года в Бердске. Там он окончил местную школу № 13. У бердчанина был особый талант – ему нравилось работать с деревом. Поэтому по окончании школы он поступил в Новосибирское училище на специальность «Резчик по дереву».

В конце сентября 2022 года сибиряка призвали в рамках частичной мобилизации. Он был химиком мотострелкового полка мотострелковой дивизии.

Погиб Егор Мякин на территории ЛНР недалеко от населенного пункта Кременная.

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