Пахнут фруктами: необычные фиолетовые грибы нашел житель Новосибирской области

Необычные фиолетовые грибы нашел житель Новосибирской области. Фото: предоставлено Антоном Нелидовым.

Грибы фиолетового цвета нашел житель Новосибирской области Антон Нелидов. Он опубликовал фото необычной находки в соцсетях.

– Они фиолетовые. И запах у них необычный – сладковато-фруктовый, – написал сибиряк.

По его словам, фиолетовые грибы – это рядовка фиолетовая (леписта голая) - условно съедобный гриб.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области нашли грибы с иголками, как у ёжика.

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