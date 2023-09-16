Он красивый и пахнет фруктами: сибирячка нашла в лесу необычный игольчатый гриб. Фото: предоставлено Натальей.

Жительница Новосибирска нашла в лесу необычный гриб. Под шляпкой у него сибирячка заметила иголки, похожие на ежиные. Ранее женщина не встречала такого вида.

– Поняла, что это - ежовик пестрый или чешуйчатый. Я попробовала его пожарить без отваривания. Жарила 30 минут. При приготовлении запах был очень интересный, как будто я с грибами жарила еще яблоко или сливу. Присутствовал фруктовый аромат, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка Наталья.

Женщина добавила, что попробовала немножко.

– Страшновато как-то было. Но на вкус довольно приятный, плотной консистенции, – говорит Наталья.

По ее словам, гриб очень красивый.

– И встречались очень большие экземпляры. Но вроде бы их лучше есть, когда гриб молодой. Большие грибочки были все червивые, видно, червячкам они тоже нравятся.

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