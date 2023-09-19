Суд оставил под стражей экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок. Фото: прокуратура НСО

Суд оставил под стражей экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок. Сторона защиты просила смягчить ей меру пресечения.

— Сторона защиты просила изменить ей меру пресечения с заключения под стражей на более мягкую, обращали внимание, что Кузьменок от органов предварительного расследования не скрывалась, — сообщили КП-Новосибирск в Новосибирском апелляционном суде. — Адвокат обвиняемой ставил под сомнение обоснованность имеющегося в отношении Кузьменок обвинения, отмечал, что последняя проводила прокурорские проверки, по результатам которых принимались меры прокурорского реагирования.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Новосибирского областного суда без изменения. Экс-прокурор осталась под стражей.

Напомним, задержали Любовь Кузьменок с уголовным делом о получении взятки в особо крупном размере.

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