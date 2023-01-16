Экс-зампрокурора области Любовь Кузьменок этапировали в Новосибирск

В Новосибирск этапировали экс-зампрокурора области Любовь Кузьменок. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирск этапировали экс-зампрокурора области Любовь Кузьменок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в июне 2022 года Кузьменок объявили в международный розыск. Это было связано с уголовным делом о получении взятки в особо крупном размере.

В начале июля бывшего заместителя прокурора Новосибирской области задержали в Москве. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Вместе с экс-руководителем по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры НСО Александрой Авериной Любовь Кузьменок выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и области Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.

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