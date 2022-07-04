В Москве за взятку задержали экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок

Любовь Кузьменок задержали в столице по делу о получении взятки в крупном размере. Фото: прокуратура Новосибирской области.
В Москве задержали бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок. Об этом рассказал новосибирский общественник Евгений Митрофанов.
– Бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок задержана в Москве, – сообщил общественник на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
В прокуратуре эту информацию пока не подтверждают.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск по уголовному делу о получении взятки.
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