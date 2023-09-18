В Новосибирской области сдачу станции метро «Спортивная» переносили шесть раз

В Новосибирске ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» переносили шесть раз. Фото: СпецТрансСтрой

В Новосибирске ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» переносили шесть раз. Сейчас ее планируется открыть в декабре 2023 года.

Первый официальный срок сдачи объекта был намечен на сентябрь 2022 года. Но уже осенью стало понятно, что строители не успеют. Тогда мэр Анатолий Локоть заявил, что работы практически завершены, и сдать станцию планируют в октябре, позже сроки сдвинулись на начало ноября. Но когда и эти сроки стали неактуальны, то открыть станцию пообещали в декабре 2022 года.

Перед Новым годом станцию так и не ввели в эксплуатацию. А конце марта 2023 года станция была готова на 97% и сдачу станции назначили на конец августа 2023 года. Но и летом станция не была открыта. Теперь ее планируют открыть в декабре 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии Новосибирска назвали срок сдачи станции метро «Спортивная»

В сентябре проектную документацию направят на госэкспертизу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber