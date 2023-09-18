В мэрии Новосибирска назвали срок сдачи станции метро «Спортивная»

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Фото: СпецТрансСтрой

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города.

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отметили, что в проектную документацию вносились корректировки. Например, была замена оборудования.

− В сентябре текущего года планируется направить откорректированную проектную документацию на повторную государственную экспертизу, − рассказали КП-Новосибирск в муниципалитете.

Срок действия разрешения на строительство станции продлили до 25 декабря. Основанием стали заявление застройщика и проект организации строительства объекта, в который были внесены изменения.

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