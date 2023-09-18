В Новосибирской области убрали только 29% урожая

В Новосибирской области на 17 сентября 2023 года убрано только 29% урожая.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирской области на 17 сентября 2023 года убрано только 29% зерновых и зернобобовых культур на площади 450 гектаров. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона глава минсельхоза Евгений Лещенко.
— В этом году темпы уборки урожая отстают от прошлогодних. Сейчас урожайность составляет 17,2 центнера с одного гектара, — сообщил Евгений Лещенко.
Осложняют уборочную кампанию вторая волна сорняков и зелень.
Ранее эксперт назвал сроки сбора грибов в Новосибирской области. По словам специалиста, грибы в регионе можно будет собирать до начала октября. Эти сроки соответствуют нормам.
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