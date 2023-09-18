Эксперт назвал крайний срок сбора грибов в Новосибирской области в 2023 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалист по грибам рассказал КП-Новосибирск, когда в Новосибирской области закончится грибной сезон 2023 года.

- Я предполагаю, что грибной сезон закончится в начале октября. Сентябрь выдался теплым, поэтому почва еще не успела остыть, и грибы продолжают расти, - рассказал КП-Новосибирск специалист по грибам Константин Зеленцов.

Он добавил, что сроки соответствуют существующим нормам.

Грибникам эксперт рекомендовал закрывать сезон сбором груздей, опят и подтопольников.

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