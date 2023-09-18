В Новосибирске эвакуировали школу № 155. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске эвакуировали школу № 155. Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября.

— В школе № 155 проходит эвакуация учеников и преподавательского состава, — сообщает телеграм-канал «Любить Новосибирск».

Эвакуация в этой школе проводилась несколько дней назад — 14 сентября.

В тот же день в лицей № 13 в поселке Краснообск Новосибирской области поступило сообщение о минировании здания. Из-за полученной информации администрации школы пришлось эвакуировать учеников и сотрудников учреждения. Правоохранители проверили школу и не нашли никаких опасных предметов. Дети вернулись на уроки.

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