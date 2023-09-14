Под Новосибирском в лицей поступило сообщение о минировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лицей №13 в поселке Краснообск Новосибирской области поступило сообщение о минировании здания. Инцидент произошел в четверг, 14 сентября.

Из-за полученной информации администрации школы пришлось эвакуировать учеников и сотрудников учреждения.

- Предметов, угрожающих жизни детей и педагогов, обнаружено не было, - сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

После проверки ученики и преподаватели смогли вернуться в школу.

В лицее КП-Новосибирск ситуацию комментировать отказались.

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