Пассажирам самолета, аварийно севшего под Новосибирском, выплатили компенсацию

Пассажирам самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском, выплатили компенсацию в 100 тысяч рублей. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пассажирам самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском, выплатили компенсацию в 100 тысяч рублей. В понедельник, 18 сентября, деньги получили 76 человек.

— Сейчас в обработке у специалистов авиакомпании находятся ещё 34 заявления на компенсацию. На данный момент всего было получено 110 заявлений, — сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Пассажиры, которые еще не оформили заявление на получение выплат, могут сделать это на сайте авиакомпании.

Напомним, ЧП случилось 12 сентября 2023 года. «Аэробус» «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту, но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо. Экипаж принял решение посадить самолет прямо на пшеничном поле. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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