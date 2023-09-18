Рано доставать пальто: понедельник порадует жителей Новосибирска теплом

Жителей Новосибирска ждет теплый понедельник.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителей Новосибирска ждет теплый понедельник. По прогнозам синоптиков, 18 сентября воздух прогреется до +21 градуса.
Как указано на сайте Западно-Сибирского УГМС, ночью будет +7...+9 градусов. Днем установится комфортная погода, отлично подходящая для времяпровождения на свежем воздухе.
− Переменная облачность, преимущественно без осадков, − сообщили в Гидрометцентре.
Будет дуть слабый ветер с порывами от двух до семи метров в секунду.
Ранее КП-Новосибирск писала, что похолодание в город придет к концу недели. В воскресенье, 24 сентября, столбик термометра упадет до отметки +6 градусов.
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