Рано доставать пальто: понедельник порадует жителей Новосибирска теплом

Жителей Новосибирска ждет теплый понедельник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Новосибирска ждет теплый понедельник. По прогнозам синоптиков, 18 сентября воздух прогреется до +21 градуса.

Как указано на сайте Западно-Сибирского УГМС, ночью будет +7...+9 градусов. Днем установится комфортная погода, отлично подходящая для времяпровождения на свежем воздухе.

− Переменная облачность, преимущественно без осадков, − сообщили в Гидрометцентре.

Будет дуть слабый ветер с порывами от двух до семи метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск писала, что похолодание в город придет к концу недели. В воскресенье, 24 сентября, столбик термометра упадет до отметки +6 градусов.

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