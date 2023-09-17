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НовостиОбщество17 сентября 2023 9:57

В Новосибирск к концу следующей недели придет похолодание

Температура может опуститься до +6
Анастасия ХРОМЫХ
К концу следующей недели в Новосибирске обещают резкое похолодание.

К концу следующей недели в Новосибирске обещают резкое похолодание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу следующей недели в Новосибирске обещают резкое похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Gismeteo.

В понедельник, 18 сентября, в городе прогнозируют +20 градусов и солнечную погоду. Во вторник воздух прогреется до +21, будет облачно с прояснениями.

В среду синоптики обещают +18 и дождь. Четверг и пятница тоже выдадутся теплыми – до +17, осадков не ожидается.

В субботу похолодает до +11, пройдет дождь. А в воскресенье, 24 сентября, столбик термометра упадет до отметки +6 градусов.

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