«Встал на задние лапы»: жители Новосибирской области заметили медведя в Караканском бору

В Новосибирской области на территории Караканского бора заметили медведя. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирской области на территории Караканского бора заметили медведя. Об этом в группе «Грибы и грибные места НСО» сообщила жительница деревни Ерестная по имени Елена.

По словам женщины, они с мужем и дочерью заехали за ЛЭП на 63 километре. Там находится просека, а за ней начинается болотистая местность.

− Справа есть небольшое болото. Вот прямо возле него на эту просеку вышел медведь, встал на задние лапы, посмотрел и ушел, − рассказала Елена.

Косолапого увидели из машины муж и дочь сибирячки. Женщина призналась, что сначала им не поверила.

Супруг местной жительницы заявил, что медведь был не очень крупный. Расстояние между ними составляло около 250 метров.

Ранее в Минприроды назвали районы Новосибирской области, где обитает больше всего медведей.

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