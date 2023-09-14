Минприроды назвало районы Новосибирской области, где обитает больше всего медведей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Минприроды назвало районы Новосибирской области, где обитает больше всего медведей. Они заселяют северные и восточные районы региона.
- Наибольшую численность бурого медведя отмечают в северных и восточных районах Новосибирской области - Колыванском, Куйбышевском, Маслянинском и Убинском. В южных и западных районах Новосибирской области бурого медведя нет, - сообщили КП-Новосибирск в Минприроды региона.
Ранее в ведомстве объясняли, почему медведи встречаются на территории Новосибирской области. Причиной этому служит то, что регион расположен сразу в трех природных зонах: таежной, лесостепной и степной. Для северных территорий характерна темнохвойная тайга, сменяющаяся по мере продвижения на юг смешанными лесами и лесостепными ландшафтами, при этом значительная часть южных угодий региона используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Такие природные условия пригодны для обитания бурого медведя.
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