Минприроды назвало районы Новосибирской области, где обитает больше всего медведей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минприроды назвало районы Новосибирской области, где обитает больше всего медведей. Они заселяют северные и восточные районы региона.

- Наибольшую численность бурого медведя отмечают в северных и восточных районах Новосибирской области - Колыванском, Куйбышевском, Маслянинском и Убинском. В южных и западных районах Новосибирской области бурого медведя нет, - сообщили КП-Новосибирск в Минприроды региона.

Ранее в ведомстве объясняли, почему медведи встречаются на территории Новосибирской области. Причиной этому служит то, что регион расположен сразу в трех природных зонах: таежной, лесостепной и степной. Для северных территорий характерна темнохвойная тайга, сменяющаяся по мере продвижения на юг смешанными лесами и лесостепными ландшафтами, при этом значительная часть южных угодий региона используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Такие природные условия пригодны для обитания бурого медведя.

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