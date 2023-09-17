В МАСС раскрыли подробности, как 7-летний мальчик выпал из окна в Новосибирске

Мальчик получил переломы, но находился в сознании. Фото: Спасатели МАСС

Появились новые подробности по истории с 7-летним мальчиком, который выпал из окна в Новосибирске и чудом остался жив. ЧП произошло на улице Выборной 16 сентября.

Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе города, им поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что, проходя мимо жилого дома на Выборной, заметил ребенка за ограждением балкона на восьмом этаже. Мальчик пытался залезть обратно на балкон.

− По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели МАСС, которые прибыли на место в кратчайшее время. К сожалению, ребенок к тому времени сорвался с балкона и упал на крышу подвального помещения, − рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Мальчик получил переломы, но находился в сознании. Спасатели и медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего его на скорой увезли в больницу.

В момент происшествия родителей ребенка дома не было. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают следователи.

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