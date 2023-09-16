Уголовное дело возбудили после взрыва газа в доме под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

В СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело после взрыва газа в Барабинске. ЧП произошло днем 16 сентября. В результате взрыва обрушился жилой дом, и пострадали двое мужчин.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что в результате взрыва газа пострадал хозяин дома и его родственник. Их госпитализировали в городскую больницу Барабинска. Оба – в тяжёлом состоянии.

– В СК проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также на установление лиц, выполнявших работы по обслуживанию газового оборудования, – добавили в Следкоме.

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