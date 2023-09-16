Дом обрушился после взрыва газа в Новосибирской области.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В субботу, 16 сентября, в Барабинском районе Новосибирской области в частном доме взорвался газ. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.
– В результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение, – уточнили в ведомстве.
Пока неизвестно, есть ди в результате взрыва пострадавшие. В прокуратура устанавливают обстоятельства ЧП.
КП-Новосибирск выясняет причины случившегося.
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