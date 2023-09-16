Дом обрушился после взрыва газа в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 16 сентября, в Барабинском районе Новосибирской области в частном доме взорвался газ. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

– В результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение, – уточнили в ведомстве.

Пока неизвестно, есть ди в результате взрыва пострадавшие. В прокуратура устанавливают обстоятельства ЧП.

КП-Новосибирск выясняет причины случившегося.

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