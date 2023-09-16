Видео с запуском ракеты с символикой Новосибирска показала вице-мэр Терешкова. Фото: Роскосмос.

Ракету с символикой Новосибирска успешно запустили с Байконура. На запуске лично присутствовали мэр города Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова. Она опубликовала видео с запуском ракеты в соцсетях.

– Я преклоняюсь перед сегодняшними инженерами, конструкторами и просто сотрудниками Байконура! Невзирая, что они работают на теперь уже не на территории России, эти удивительные люди продолжают запуск пилотируемых кораблей! – поделилась Анна Терешкова.

Анна Терешкова добавила, что ей пришла мысль, что на Байконуре нужно обучать будущих руководителей регионов и страны. Чтобы они понимали, что представляют из себя стратегические решения.

– Здесь на Байконуре это очень понятно! Попробуйте собрать воедино, а главное понять, как сделать, чтобы это и полетело!

Ракета доставит на МКС 2-х российских космонавтов. Речь идет об Олеге Кононенко и Николае Чуба. Кроме того, в экипаж входит астронавт nasa Лорал О’Хара.

Напомним, что В=в честь 130-летия Новосибирска ракета украшена юбилейной символикой «Новосибирск — город трудовой доблести».

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