Ракета с символикой Новосибирска отправилась в космос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась в космос. Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась в космос. Ее запустили с космодрома Байконур 15 сентября. Она должна доставить на МКС двух российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта nasa Лорал О’Хара.

В честь 130-летия Новосибирска ракета была украшена юбилейной символикой «Новосибирск — город трудовой доблести».

— Хочу всех поздравить с успешным завершением напряженной работы, которая завершилась успешным пуском и выводом корабля на орбиту, — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире Роскосмоса. Градоначальник находился на месте запуска ракеты.

Ракета должна доставить на МКС трех космонавтов. Фото: Роскосмос

За пуском ракеты на космодроме Байконур наблюдала делегация Новосибирска, а также воспитанники Новосибирского планетария, сотрудники Физматшколы НГУ.

Новосибирск, хоть и не имеет собственного космодрома, но тесно связан с космической отраслью. Так, в марте наша землячка, первый новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась с орбиты, успешно завершив миссию на МКС. Кроме того, в Новосибирске сейчас строится Музея космонавтики имени Юрия Кондратюка. Туда уже доставили первый экспонат — посадочный модуль корабля «Восток» — одноместного корабля.

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