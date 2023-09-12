В космос отправится ракета с символикой Новосибирска

Ракета с символикой Новосибирска отправится в космос. Фото: Мэрия Новосибирска

На этой неделе с Байконура в космос отправится ракета-носитель «Союз-2.1а». Она выведет на орбиту российский пилотируемый корабль «Союз МС-24». Украшена ракета будет символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести», приуроченной к 130-летию столицы Сибири.

Этот жест — дань уважения вкладу Новосибирска в освоение космического пространства. Фото: Мэрия Новосибирска

— Новосибирск многое сделал для освоения космического пространства. Научные организации и промышленные предприятия вносят весомый вклад в реализацию российской космической программы. А в марте наша землячка, первый новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась с орбиты, успешно завершив миссию на МКС, — отметил мэр города Анатолий Локоть.

Ракета выведет на орбиту российский пилотируемый корабль «Союз МС-24». Фото: Мэрия Новосибирска

Кроме того, в Новосибирске сейчас строится Музея космонавтики имени Юрия Кондратюка — он будет располагаться на месте бывшего дома основоположника космонавтики. В конце августа туда уже доставили первый экспонат — посадочный модуль корабля «Восток» — одноместного корабля. Этот космический модуль такой же, как у корабля, на котором летал Гагарин.

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