Фото дома, разрушенного взрывом газа, показали в новосибирской прокуратуре. Фото: прокуратура НСО.
В прокуратуре Новосибирской области показали фотографии дома после взрыва газа в Барабинске. На кадрах видно, что строение разрушено почти полностью.
– В Барабинском районе в результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение, – прокомментировали ЧП в прокуратуре.
Известно, что произошло ЧП на улице Ульяновская. На месте происшествия работают экстренные службы. Также туда выехали представители Барабинской прокуратуры.
На кадрах видно, что строение разрушено почти полностью. Фото: прокуратура НСО.
Информация по возможным пострадавшим уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер