Фото дома, разрушенного взрывом газа, показали в новосибирской прокуратуре. Фото: прокуратура НСО.

В прокуратуре Новосибирской области показали фотографии дома после взрыва газа в Барабинске. На кадрах видно, что строение разрушено почти полностью.

– В Барабинском районе в результате хлопка предположительно газо-воздушной смеси в одноквартирном частном жилом доме произошло обрушение, – прокомментировали ЧП в прокуратуре.

Известно, что произошло ЧП на улице Ульяновская. На месте происшествия работают экстренные службы. Также туда выехали представители Барабинской прокуратуры.

На кадрах видно, что строение разрушено почти полностью. Фото: прокуратура НСО.

Информация по возможным пострадавшим уточняется.

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