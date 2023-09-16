В Новосибирске закроют движение трамвая № 13.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске закроют движение трамвая № 13. Об этом сообщили в Центре управления городским транспортом.
Ограничения будут действовать с десяти вечера 16 сентября до шести утра 18 сентября. Связаны ограничения с ремонтом улицы Зыряновской.
На период работ введут четыре дополнительных трамвая по маршруту № 14к «Сад Мичуринцев» — «Гусинобродское шоссе».
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске планируют сузить проезжую часть на Красном проспекте. Причина — капремонт теплосети. Речь идет об участке на перекрестке с улицей Коммунистической. Проезжая часть проспекта будет сужена с двух сторон на 9 метров. Ввести ограничения планируют с 8 сентября по 15 октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске на месяц сузят Красный проспект из-за ремонта теплосетей
Дорогу сузят на 9 метров (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер