В Новосибирске закроют движение трамвая № 13. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске закроют движение трамвая № 13. Об этом сообщили в Центре управления городским транспортом.

Ограничения будут действовать с десяти вечера 16 сентября до шести утра 18 сентября. Связаны ограничения с ремонтом улицы Зыряновской.

На период работ введут четыре дополнительных трамвая по маршруту № 14к «Сад Мичуринцев» — «Гусинобродское шоссе».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске планируют сузить проезжую часть на Красном проспекте. Причина — капремонт теплосети. Речь идет об участке на перекрестке с улицей Коммунистической. Проезжая часть проспекта будет сужена с двух сторон на 9 метров. Ввести ограничения планируют с 8 сентября по 15 октября.

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