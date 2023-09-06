В Новосибирске на месяц сузят Красный проспект из-за ремонта теплосетей

В Новосибирске планируют сузить проезжую часть на Красном проспекте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске планируют сузить проезжую часть на Красном проспекте. Причина — капремонт теплосети. Об этом сообщается в постановлении о введении ограничений на сайте мэрии города.

Речь идет об участке на перекрестке с улицей Коммунистической. Проезжая часть проспекта будет сужена с двух сторон на 9 метров.

Кроме этого планируется закрыть также часть улицы Коммунистической. Запрет на проезд транспорта там собираются ввести на участке от здания на Коммунистической, 46 до перекрестка с Красным проспектом, а также — около здания Коммунистической, 44.

Ввести ограничения планируют с 8 сентября по 15 октября.

В сентябре также с1 по 9 сентября закрывается проезд по улице 2-й Союза Молодежи в районе жилого дома № 27а. С 31 августа по 8 сентября закрыт проезд по улице Планировочной в районе здания № 7г. С 31 августа по 8 сентября на 5 метров сужен проезд по улице Коммунистической в районе административного здания № 1. Ограничения также связаны с проведением аварийного ремонта на теплотрассе.

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