Жители Новосибирска смогут увидеть в небе Нептун 19 сентября 2023 года

Жители Новосибирска смогут увидеть в небе Нептун 19 сентября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Новосибирска смогут увидеть в небе Нептун 19 сентября 2023. В этот день Солнце, Земля и Нептун выстроятся в одну линию.
— Осень 2023 года — наилучшее время для наблюдения планет-гигантов. Так 19 сентября Нептун (+7, 8m) окажется в противостоянии с Солнцем (в созвездии Рыбы), — сообщили в Московском планетарии.
Произойдет это явление около 18: 00 по новосибирском времени.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в сентябре новосибирцы также смогут увидеть комету Нишмура.
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