Комета Нишимура была открыта совсем недавно.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В небе над Новосибирском пролетает яркая зеленая комета C/2023 P1 (Нишимура). Названа она была по фамилии японского астронома, который открыл ее в середине августа 2023 года.
Раньше комету никто не видел, потому что ее затмевала яркость Солнца. И вот теперь у новосибирцев появилась возможность увидеть новую звездную гостью.
— Сейчас комета Нишимура находится на границе созвездий Близнецов и Рака. Ее лучше видно на темном небе, до рассвета ее можно будет наблюдать в бинокль. И есть шанс, что с 3 по 11 сентября она станет видна и невооруженным глазом, — рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
Ярче всего комета будет 7 сентября — наблюдать ее можно будет за городом без бинокля в созвездии Льва. А 17 сентября достигнет ближайшей точки к Солнцу, которая называется перигелий. Несмотря на то, что светило будет затмевать комету, ее все еще будет видно. К середине октября Нишимура снова потускнеет и будет видна только в телескоп.
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