Родителям новосибирских первоклассников вернули деньги за испорченную форму

Родителям обещали форму, как с картинки (фото слева), а получили они другое (фото справа). Фото: предоставлено родителями/samm-nsk.ru

Родителям новосибирских первоклассников вернули деньги за испорченную школьную форму. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

- Деньги вернули всем в полном объеме. Недовольных нет, - сообщила КП-Новосибирск Марина, мама первоклассницы.

Напомним, что родители заказали форму у одной из новосибирских фирм. Перед 1 сентября им пришла одежда для первоклашек ненадлежащего качества - взрослые были в шоке. Многие сарафаны и брюки сильно отличались от того, что им показывали на фотографиях.

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