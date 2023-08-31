«Это не сарафан, а паранджа!»: родители первоклассников со скандалом вернули школьную форму

Сарафан, который ждали родители (слева), и тот, который получили (справа). Фото: предоставлено родителями/samm-nsk.ru

В Новосибирской области родители первоклашек заказали школьную форму. Им показали примеры - фото на детях-моделях. Картинки были прекрасны. Сарафаны и брюки ждал весь класс. Только вот реальность оказалась жестока. Мамы прислали фотографии редакции КП-Новосибирск с возмущением: «Мой ребенок такое носить не будет!» Что же произошло, разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

Родители первоклашек биотехнологического лицея № 21 наукограда Кольцово готовились к 1 Сентября заранее. Еще летом в школу пришли представители известной швейной фирмы, рассказали про качество детских костюмов, показали ткани и фотографии моделей. Обещали одеть ребятишек с иголочки, пошив - индивидуальный. У девочек должны были быть синие сарафаны, у мальчиков - брюки и жилетка.

- 15 июня в школу приехали замерщики, с детей сняли мерки. Измеряли, как обычно, обхват груди и талии, длину до колена. Акцент делали на индивидуальном подходе. С родителей собрали 100% предоплаты. Ценник средний: один сарафанчик - около 1980 рублей, брюки - чуть меньше, - рассказала КП-Новосибирск Марина, мама первоклассницы.

Сарафан оказался просто огромным. Фото: предоставлено родителями

По словам родителей, тем, кто рассчитывался наличкой, чеки давали, но только по запросу. Форму родители ждали месяц, в конце августа ее наконец-то привезли в лицей. И родители при получении были, мягко говоря, удивлены.

- Когда я открыла упаковку и пощупала ткань, то подумала, что нам привезли половую тряпочку за 2 тысячи. Надела сарафан на дочку и поняла, что не ошиблась. Большой вопрос: зачем снимали мерки, если форма не по размеру? Это не сарафан, а паранджа. И сам фасон кардинально отличался от обещанного: другой вырез, да все другое. И так возмущена я была не одна. Сами посмотрите, то, что нам прислали, явно не похоже на то, что нам показывали в самом начале, - возмущается женщина.

Не только сарафаны вызвали негодование у мам будущих школьников. Брюки на одного из мальчиков пришли такие, что туда влезет еще один мальчик.

- В этот же вечер я позвонила представителю фирмы. Меня попросили перезвонить на следующий день, - говорит мама первоклассницы.

В эти штаны влезет еще один первоклассник. Фото: предоставлено родителями

Родители почти половины первоклассников написали заявление на возврат. И отдали одежду обратно в фирму.

- В классе 25 человек. 11 человек вернули сарафаны и брюки. Менеджер фирмы, когда мы возвращали одежду, сказал, что все их клиенты всегда довольны, за 10 лет впервые такое, что кто-то в претензиях. Но как тут не возмущаться, ведь 1 Сентября на носу, а дети остались без формы! Теперь ждем возврата денег. С этим начались трудности. В фирме утверждают, что возврат можно сделать только с их счета на карту. А как быть тем, кто платил наличными? Что касается одежды, мы нашли выход из ситуации. Дети все равно пойдут на свою первую линейку красивыми. Мы уже нашли другую фирму, и там за три дня отшили новые сарафаны. Да и получилось дешевле - всего по 1100 рублей с человека. А главное, что все сшито на ребенка, он хотя бы не потеряет форму по дороге в школу...

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