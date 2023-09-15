«Слева - лес, справа - болота»: пилот рассказал, как сажал самолёт в поле под Новосибирском

Сергей Белов рассказал, как сажал самолёт в поле под Новосибирском. Фото: Анна ПАШАГИНА/Алексей БУЛАТОВ

Сергей Белов, командир воздушного судна, аварийно севшего в поле под Новосибирском, рассказал, как всё произошло. Напомним, ЧП случилось 12 сентября 2023 года. «Аэробус» «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

- После того как мы прошли рубеж возврата в аэропорт Омска, я заметил, что расчет топлива, согласно документам, отличается от того количества, на которое я рассчитывал. Вернуться в Омск уже было нельзя. Топлива оставалось критически мало. Я доложил диспетчеру Новосибирска о критической ситуации. Подал сигнал бедствия. Вызвал старшего бортпроводника. Мы провели брифинг о том, что будет производиться посадка вне аэродрома. Далее мы провели брифинг со вторым пилотом, нашли подходящее место посадки в поле. Слева - лес, справа - болота, - рассказал КП-Урал Сергей Белов. - Задача стояла выполнить посадку безопасно и сохранить жизнь пассажиров. После посадки была произведена эвакуация. Хочу поблагодарить пассажиров, что все вели себя спокойно, без паники.

Пилот также отметил, что перед полётом самолёт прошел техобслуживание и был допущен к вылету.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Пилотов уже допросили, на время следствия они будут отстранены от полетов. КП-Новосибирск рассказывала также, какая судьба ждет в дальнейшем сам лайнер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У командира дрожали руки – там кругом болота»: о чем не рассказали летчики, чудом посадившие самолет в поле под Новосибирском

Глава Убинского района назвал чудом приземление самолета на поле среди болот (подробности)

«В своих действиях не сомневались»: пилот Сергей Белов рассказал, как экстренно сажал самолет в поле

Пилот Сергей Белов рассказал, почему посадил самолет в поле под Новосибирском (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber