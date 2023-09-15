В Новосибирске на «Сибирь-Арене» хотят провести матч сборной России по хоккею

В Новосибирске в ЛДС хотят провести матч сборной России по хоккею. Фото: ООО «ЭлинАльфа»

В Новосибирске на новой «Сибирь-Арене» хотят провести матч сборной России по хоккею. Об этом рассказал гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский.

- У нас сейчас переходный период в связи с введением нового дворца. Поэтому с грандиозными мероприятиями повременим. Но, конечно, есть планы [провести Матч звезд в будущем]. На лето уже есть планы по поводу сборной, - цитирует Кирилла Фастовского ТАСС.

«Сибирь-Арену» официально открыли в августе 2023 года. ЛДС в Новосибирске носит статус самого большого спортобъекта в Сибирском федеральном округе. Ее площадь составляет 71,2 тысячи квадратных метров. Вместимость арены - более 10,5 тысяч зрителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber