Новосибирцам предложили работу машинистом с зарплатой в 360 тысяч рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске ищут желающих работать машинистами за 360 тысяч рублей в месяц. Информацию об этом предоставили аналитики сайта «Зарплата.ру».
Но работать придется не в самом Новосибирске, а вахтами. Нужно будет заниматься строительством Тихоокеанской железной дороги. График работы такой – 45 на 45. Жить сотруднику нужно будет в вагончике вместе с коллегами. Вахтовикам предлагают также трехразовое питание и белую зарплату.
Такая зарплата, кстати, сможет осчастливить новосибирцев. Ведь ранее они заявили, что для полноценной и радостной жизни им нужно 210 тысяч в месяц.
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