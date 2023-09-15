Новосибирцам предложили работу машинистом с зарплатой в 360 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ищут желающих работать машинистами за 360 тысяч рублей в месяц. Информацию об этом предоставили аналитики сайта «Зарплата.ру».

Но работать придется не в самом Новосибирске, а вахтами. Нужно будет заниматься строительством Тихоокеанской железной дороги. График работы такой – 45 на 45. Жить сотруднику нужно будет в вагончике вместе с коллегами. Вахтовикам предлагают также трехразовое питание и белую зарплату.

Такая зарплата, кстати, сможет осчастливить новосибирцев. Ведь ранее они заявили, что для полноценной и радостной жизни им нужно 210 тысяч в месяц.

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