Жителям Новосибирска для счастья нужна зарплата 210 тысяч рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Новосибирска для счастья нужно получать зарплату 210 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Запросы новосибирцев растут ежегодно. Так, например, в 2018 году горожанам было достаточно 167 тысяч рублей. В 2019 году - 168 тысяч. В январе 2021 года «сумма счастья» поднялась до 170 тысяч рублей. Но затем резко упала до 166 тысяч. В ноябре вновь начала расти - до 169 тысяч рублей. После этого резкий скачок в апреле 2022 года - 177 тысяч рублей. К марту 2023 года запросы новосибирцев выросли 200 тысяч. А к сентябрю доросли до 210 тысяч рублей.

Больше всего денег для счастья надо москвичам - 265 тысяч рублей ежемесячно. За ними идут жители Санкт-Петербурга и Владивостока. А самые маленькие суммы оказались в Ярославле и Барнауле - по 177 тысяч рублей.

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