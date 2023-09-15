Новосибирский Следком проверит роддом, в котором младенцу сломали ногу. Фото: предоставлено мамой мальчика

Следственный комитет по Новосибирской области проведет проверку по факту причинения вреда новорожденному. Ведомство заинтересовалось историей после публикации КП-Новосибирск.

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирский области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, - говорится в сообщении регионального Следкома.

По результатам проверки суд примет решение.

Напомним, сибирячка рассказала КП-Новосибирск, что во время родов врачи сломали ее ребенку ногу. А также пережали нерв в руке настолько, что мальчик не может ей двигать. Семья подала гражданский иск в суд. Адвокат девушки будет требовать проведения судебно-медицинской экспертизы и настаивать на компенсации морального вреда.

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