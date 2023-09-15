«Врач с психу дернула, сын упал»: в Новосибирске новорожденному сломали ногу в больнице

После перелома ребенку предстоит длительная реабилитация. Фото: предоставлено мамой мальчика.

Жительница Новосибирска Кристина* судится с роддомом: сибирячка уверяет, что во время родов врачи сломали ребенку ногу. А еще пережали нерв в руке настолько, что мальчик не может ей двигать. Свою историю Кристина рассказала КП-Новосибирск.

«ЗАЧЕМ РОЖАЕШЬ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ?»

- Илья* - наш первый и желанный ребенок. Беременность у меня прошла без осложнений: единственной проблемой стал токсикоз. Никаких патологий у ребенка не было, - рассказала КП-Новосибирск Кристина.

Роды начались ровно через 40 недель беременности, в больницу привезли родные. После осмотра и анализов сибирячку отправили в родовую:

- На час меня оставляли одну. А когда врач появилась, то еще и выговаривала мне за то, что я не знала, как тужиться. Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь». И хотя малыш располагался правильно, он не мог пройти через родовые пути. Врач начала на меня орать: «Если ребенок родится мертвым, ты будешь виновата». А потом вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу.

«МАЛЫШ НЕ МОЖЕТ ДВИГАТЬ РУКОЙ»

Чем это обернется, Кристина в тот момент не понимала. Ей показали ребенка и повезли в палату.

- Мне сказали самой слезть с каталки и дойти до кровати в другом конце комнаты. Я говорила, что у меня кружится голова и я не смогу и шагу ступить. Но мне никто не помог. В итоге я попыталась встать и потеряла сознание. Пока медсестра искала помощь, я пришла в себя и буквально на руках доползла до ближайшей кровати, - описывает случившееся Кристина.

Но самое страшное началось потом.

- Мне сначала сказали, что у ребенка подозревают перелом ключицы. Потом - что его надо перевести в другую больницу в реанимацию, - говорит сибирячка. - И только во второй клинике врач объяснил, что у моего сына сломана тазобедренная кость. Я считаю, что это произошло из-за того падения на железный поднос. А еще у Ильи парез Дюшена - Эрба: врачи повредили плечевое сплетение, и мой ребенок до сих пор не может шевелить ручкой.

Был у ребенка и другой диагноз.

- У сына случилась закупорка сосудов, то есть по сути образовался тромб -младенца чудом успели спасти, - добавляет Кристина.

Теперь мальчику предстоит длительная тяжелая реабилитация. Родители же винят в случившемся врачей.

- Семья подала гражданский иск в суд, будем требовать проведения судебно-медицинской экспертизы и настаивать на компенсации морального вреда родителям и ребенку. Также планируем после получения результатов экспертизы писать заявление в Следственный комитет, - пояснила юрист Ирина Ерина, защищающая семью мальчика.

В самом роддоме ситуацию пока не комментируют.

*Имена героев публикации изменены.

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