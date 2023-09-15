В Новосибирске женщину, устроившую собачью гостиницу, отправили в психбольницу. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес решение по пенсионерке, устроившей в многоквартирном доме адскую зоогостиницу. Ее освободили от уголовной ответственности, так как признали душевнобольной.

– Следствие установило, что гражданка на протяжении 7 лет вместе с братом содержала в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки, при этом животные находились в антисанитарных условиях, были истощены, поскольку не обеспечивались кормом и водой, им не оказывалась ветеринарная помощь, что повлекло гибель 18 собак, из которых 3 получили увечье, - напомнили жуткие подробности в прокуратуре Новосибирской области.

Кроме того, во время оперативных действий пенсионерка сопротивлялась и дралась с полицейскими. Она била их кулаками по телу и лицу. А также материла и оскорбляла.

На агрессивную мучительницу псов возбудили сразу несколько уголовных дел. Первое за жестокое обращение с животными, второе – за избиение полицейских. А третье – за их оскорбления.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что пенсионерка душевнобольная. Она, по заключению экспертов, не отдавала отчета своим действиям.

– Постановлением суда женщина освобождена от уголовной ответственности, к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

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