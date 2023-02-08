«Моча уже с потолка капает!»: соседи ополчились на пенсионерку, которая устроила из квартиры «зоогостиницу»

Собаки живут в доме и на улице.

Жители улицы Днепровской в Новосибирске борются с соседкой-собачницей. Домашних питомцев она держит больше 7 лет, и постояльцев в ее «гостинице» становится все больше, они даже не помещаются в квартире. Часть живут на улице - на дачном участке. Соседи жалуются: гулять животных не выводят, испражнения льются уже им на голову, а псы, живущие на улице, держат в страхе детей. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, а сегодня, 8 февраля, на место приехали служба отлова, следствие, прокуратура. Что из этого получилось, передает корреспондент КП-Новосибирск.

В ПОТОЛКЕ ОТВЕРСТИЕ ПОД СОБАЧЬИ ОТХОДЫ

Бездомных собак возле двухэтажек на улице Днепровской полно. Их подкармливает одна из пенсионерок - Нина Александровна. Кроме уличных прикормышей, по словам местных, в квартире у нее восемь собак, а на участке недалеко от дома, в будках, больше 30 особей. Одна из недовольных «зоогостиницей» - соседка снизу Любовь. Ее можно понять: женщина каждый год меняет в квартире потолок.

Потолок после обрушения. Фото: предоставлено Любовью

- Собаки, которые живут в ее трехкомнатной квартире, не ходят в туалет на улицу. Испражняются прямо там. Это началось еще в 2015 году. Я прихожу домой, а у меня в квартире все белое: оказалось, штукатурка рухнула. Из-за мочи перекрытия на потолке прогнили, вот все и обвалилось, - рассказала КП-Новосибирск Любовь, соседка снизу.

«Вентиляция», чтобы отходы собак могли стекать. Фото: Анна ПАШАГИНА

В доказательство Любовь демонстрирует фотографии. На них стены без обоев, а на потолке - гнилые деревянные балки. Сейчас Любовь сделала в квартире ремонт, но в потолке специальное отверстие - как только начинает капать, женщина подставляет лоток и ждет, когда стечет. Рассказывая об этом, Любовь чуть не плачет. К ней уже приезжали из санэпидемстанции и проводили экспертизу. Уровень аммиака в воздухе был превышен в 1,85 раза. По словам владелицы квартиры, она не раз пыталась договориться с пенсионеркой, но бесполезно.

Превышение аммиака в воздухе. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Я уже предлагала ей, чтобы мы ей сами линолеум постелили и окна поменяли. Она ни в какую. Отказывается от всего, - сетует Любовь.

Потолок продолжает мокнуть. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЗАПЕРТЫЕ В ТЕПЛИЦЕ

Ближе к 10 часам утра на улице собираются местные жители. Сегодня, 8 февраля, они ждут к себе делегацию. На борьбу с собаками должны приехать и отлов, и прокуратура, и Следственный комитет, и полиция.

На территории куча построек. Фото: Анна ПАШАГИНА

- У Нины Александровны есть участок недалеко от дома, там она тоже держит собак. Они бегают везде, кидаются на людей, - поделилась с КП-Новосибирск Олеся, жительница одного из домов. - На днях дочка возвращалась из школы, они окружили ее, кидались, напугали. Дочь на сугроб забралась, благо мимо ехала машина, распугала их. А если бы нет, что было бы дальше?

На место приехали представители СК и прокуратуры. Фото: Анна ПАШАГИНА

Другие жители вступают в разговор. Они уверяют, что собаки в округе, те, что с бирками, никакого отношения к пенсионерке не имеют. Та своих не стерилизует, только плодит. В том числе и дома. Кроме того, жильцы говорят, что по решению суда от 2017 года участок Нине Александрове не принадлежит и его нужно освободить, но бабуля продолжает им пользоваться. Теперь же на место приехали прокуратура, Следственный комитет, полиция и служба отлова. Все вместе мы отправляемся на участок.

Дверь на участок ломали. Фото: Анна ПАШАГИНА

Железные ворота закрыты на замок. Кто-то из местных принес лом, чтобы было удобнее вскрывать. За воротами видны теплицы и времянки. Сотрудники Новосибирского центра по проблемам домашних животных открыли ворота и пошли на разведку. В одной из теплиц обнаружили трех собак.

Собак удалось поймать. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Вы внимательнее смотрите. Она могла их запереть где-то или же вообще распустить, чтобы не поймали, - подсказывают соседи собачницы.

Еще одна бедолага. Фото: Анна ПАШАГИНА

Схема у отловщиков отработана до автоматизма. Ставят сети, в них заталкивают псов - и в клетку. Четвероногие рычат, визжат, но выбора у них нет. За час ловцы смогли поймать шесть собак. Все без бирок, значит, не стерилизованы. А как же быть с домашними?

Животные жили в таких условиях. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Мы не можем зайти в квартиру без специального разрешения. Если сама пустит, то можно будет попробовать, - объясняют проверяющие.

«КОРМЛЮ ИХ НА СВОЮ ПЕНСИЮ!»

А что же хозяйка собак? Нина Александровна дверь нам не открыла и в квартиру пускать отказалась, но через замочную скважину пару слов все-таки сказала.

- Я подбирала собак на улице щенками, выращивала и выкармливала. Я не развожу их. Они у меня все с 2013 года.

- А на что вы их кормите?

- У меня пенсия 17 тысяч. Все деньги уходят на собак. Крупы им варю и кормлю. Мясо даю.

Пенсионерка считает, что она ни в чем не виновата. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Почему собак не выводите гулять на улицу? У соседей снизу течет же.

- Ничего у нее не течет. Пусть не выдумывает! От старости все отвалилось.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный отдел СК по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области:

- Проверкой установлено, что собаки содержались в условиях, причиняющих им страдания, в том числе часть животных находились в уличном неотапливаемом парнике. В связи с широким общественным резонансом прокуратурой района данное уголовное дело изъято из производства МВД и передано в СК.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Что делать местным? Как избавиться от нерадивой соседки? КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Захару Глушкову. Он рассказал о порядке действий для соседей.

- Хозяйке квартиры снизу нужно вызвать Роспотребнадзор и другие инстанции, чтобы они установили нарушения. После - обращаться с иском в суд, чтобы пенсионерку обязали их устранить, - прокомментировал КП-Новосибирск Захар Глушков.

- А если соседи хотят, чтобы пенсионерка вообще не жила в их районе?

- Тогда вопрос к администрации района. Оттуда должны выйти в суд и попросить, чтобы квартиру выставили на торги. Объяснить они это могут тем, что хозяйка квартиры нарушает правила проживания. Если квартиру продадут, то ее владелице выплатят определенную часть стоимости, чтобы она смогла купить себе новое жилье.

Схема хоть и возможная по закону, но очень сложная. Юристу не знакомы подобные прецеденты, но все ведь когда-то бывает в первый раз…

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