«Кровавыми реками» из канализации под Новосибирском заинтересовался Роспотребнадзор

«Кровавыми реками» из канализации в Новосибирской области заинтересовался Роспотребнадзор. Фото: Олег Укладов

«Кровавыми реками» из канализации в городе Черепаново Новосибирской области заинтересовался региональный Роспотребнадзор. Явление местные жители заметили 13 сентября по улице Кирова между домом № 18 и магазином «Киевский».

- Разлив канализации по улице Кирова устранен. Специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе проведен осмотр территории на наличие сточных вод и отбор проб земли по микробиологическим показателям, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Администрацию города также обязали принять меры по устранению последствий. Отмечается, что ситуацию взяло на контроль управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее «кровавые реки» уже разливались по улицам города. По словам местных жителей, тогда им говорили, что на мясокомбинате был большой забой скота, а канализационная система старая и не справилась с большим объемом. Спустя время ситуация повторилась.

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