«Стоит ужасный запах»: в Черепаново по улицам хлынули «кровавые реки» из канализации

В городе Черепаново Новосибирской области по улицам хлынули «кровавые реки» из канализации. Фото: Нина Кемпель/«Черепановские вести»

В городе Черепаново Новосибирской области по улицам хлынули «кровавые реки» из канализации. Об этом рассказали местные жители, заметившие жуткое явление 13 сентября.

— По всей улице Кирова из канализации идёт кровь. У нас такая проблема была уже года два назад. Тогда говорили, что на мясокомбинате был большой забой скота, а канализационная система старая и не справилась с большим объёмом. Были переполнены все канализационные колодцы по улице. Их содержимое пошло по нашим огородам и придомовым участкам. И сегодня это повторилось, — рассказала местная жительница Нина Кемпель изданию «Черепановские вести». — Всё это сопровождается ещё и ужасным запахом.

Горожане сообщили о проблеме в диспетчерскую и после обеда специалисты приехали, чтобы откачать содержимое колодцев. Черепановцы также сообщили о возникшей проблеме в СЭС.

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