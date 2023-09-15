В новосибирском троллейбусе №29 возникла давка - в мэрии объяснили почему

Троллейбусов стало меньше на линии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в новых троллейбусах №29 произошла давка: транспортные средства просто не смогли вместить всех желающих.

В мэрии объяснили, из-за чего возник коллапс.

— По информации «Горэлектротранспорта», в начале эксплуатации подвижного состава на маршруте № 29 произошли сходы троллейбусов с линии по техническим причинам. Это привело к увеличению интервалов движения и длительному ожиданию пассажиров на остановках. Также это отразилось на наполняемости транспорта, — ответили в мэрии города.

Напомним, на линии ранее запускали 24 новых троллейбуса. Планировалось, что они будут ходить с интервалом не более 10 минут.

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